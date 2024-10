"Temptation Island"-Adrians Mutter hat Problem mit Freundin

In Folge drei von Temptation Island V.I.P. ist mal wieder Adrian Alians (28) Mutter ein Thema. Schon in der vergangenen Folge hatte seine Freundin Rebecca Ries geäußert, dass sie finde, die Mama ihres Freundes sei zu besitzergreifend. Nun spricht auch Adrian über seine Mutter und füttert Rebeccas Annahme. "Ich kann mir vorstellen, dass meine Mom eifersüchtig ist und Angst hat, dass ich gehe. Dass ich meine Mom vergesse", erklärt er im Gespräch mit Verführerin Lisa Marie.

Im weiteren Gesprächsverlauf gibt Adrian sogar zu: "Meine Mom ist stabil, aber die hat ein Problem mit Rebecca, glaub’ ich." Weiter erklärt er: "Nicht, dass sie Rebecca nicht mag, aber sie schaut immer mit einem skeptischen Auge auf die Beziehung." Adrian, der ein absoluter Familienmensch ist, stimmt diese Erkenntnis traurig. Er hat sogar das Gefühl, dass die Beziehung mit Rebecca einen Keil zwischen ihn und seine Mutter treibt – und das, obwohl seine Partnerin gar nichts falsch mache. Doch trotzdem gäbe es immer wieder Kleinigkeiten, die seine Mutter an Rebecca auszusetzen hat.

Adrians Erkenntnisse bestätigen also die Vermutung, die Rebecca bereits unabhängig von ihm in der Frauen-Villa aufstellte. In einem Gespräch mit einem Verführer äußerte die Brünette nämlich: "Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass mich seine Mama nicht so aufnimmt, wie sie tut und mir etwas vorspielt." Auch die These, dass Adrians Mama eifersüchtig sei, stellte sie in den Raum und verriet: "Wenn er bei mir war in der Anfangszeit, da hat sie sich Sachen einfallen lassen, damit er nach Hause kommt."

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2023

