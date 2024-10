Trauer um Liam Payne: Britischer Sänger stirbt mit 31 Jahren

Schreckliche Nachrichten aus der Musikwelt: Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) ist tot. Das berichtet unter anderem TMZ. Der Sänger starb am Mittwochabend nach einem Sturz vom Hotelbalkon in Argentinien. Mehrere Augenzeugen berichten, dass der Brite aus dem dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in Argentinien fiel. Bislang ist nicht bekannt, ob der Sturz gewollt war oder ob es sich um ein Versehen handelt.

Das Magazin veröffentlichte Fotos des Unfallgeschehens. Zeugen sagten aus, dass sie Liam zuvor außer Rand und Band in der Hotellobby gesehen haben – unter anderem soll er seinen Laptop zertrümmert haben und musste anschließend zurück in sein Zimmer gebracht werden. Er hielt sich aufgrund eines Konzerts von Niall Horan (31) in Argentinien auf – die ehemaligen Bandmitglieder sollen sich bei dem Auftritt sogar getroffen haben.

Jüngste Berichte ließen den Musiker nicht gut dastehen: Seine Ex-Freundin Maya Henry (24) leitete rechtliche Schritte gegen Liam ein. Dies bestätigte ein Sprecher gegenüber The Sun: "Maya Henry hat letzte Woche eine Unterlassungserklärung gegenüber Liam Payne abgegeben, nachdem neue und besorgniserregende Informationen aufgetaucht sind." Der Künstler soll sie und ihr Umfeld seit der Trennung wiederholt kontaktiert und belästigt haben.

Getty Images Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan und Harry Styles bei den Billboard Music Awards

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, März 2022

