Andrea Berg begeistert Fans mit Bikinifoto aus dem Urlaub

Andrea Berg (58) hat ihre Fans mit Freude erfüllt, indem sie atemberaubende Urlaubsfotos auf Instagram teilte. Darauf zeigt sich die Schlagersängerin unter anderem im rot-weißen Bikini, frisch aus dem Meer kommend – mit einer Schnorchelmaske in der Hand. "Der letzte Tag im Paradies, bevor am Freitag dann endlich mein neues Album erscheint! Und eine kleine Überraschung hab ich auch für euch!", schrieb Andrea voller Vorfreude zu dieser Bilderreihe.

Neben dem beeindruckenden Bikini-Schnappschuss veröffentlichte die 58-Jährige insgesamt 20 Bilder, die auch ihren Ehemann Ulrich Ferber zeigen. Gemeinsam genossen sie offenbar romantische Sonnenuntergänge, Spaziergänge am Strand und die traumhafte Naturkulisse ihres Urlaubsdomizils. Die Fans hatten jedoch vor allem Augen für die Sängerin selbst – sie überschütteten Andrea mit Komplimenten wie "Wow, was für eine Figur" und "Du bist wirklich top in Form, liebe Andrea". Ein weiterer User schloss sich an und schrieb begeistert: "Das schönste Motiv bist mit Abstand du."

Andrea ist seit den 90er-Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Ihre Musik und ihre Bühnenpräsenz haben ihr eine treue Fangemeinde eingebracht. Auch privat scheint die Sängerin ihr Glück gefunden zu haben. Mit ihrem Ehemann Ulrich führt sie eine harmonische Beziehung. Die beiden sind seit 2007 verheiratet. Die "Sag niemals nie"-Interpretin ist bekannt dafür, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Im vergangenen Jahr gab sie gegenüber der Bild einen seltenen Einblick in ihre Ehe: "Ich fühle mich wunderbar. Mein Schlüssel zum Glück steckt von innen. Tief in meiner Mitte empfinde ich eine Leichtigkeit, die mich das Leben genießen lässt."

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber, Mai 2017

Anzeige Anzeige