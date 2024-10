Coleen Rooney soll für UK-Dschungel Millionen-Gage bekommen

Für ihre Teilnahme am britischen Dschungelcamp sahnt Coleen Rooney (38) wohl richtig ab. Die Frau von Profifußballer Wayne Rooney (38) soll in der kommenden Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here" angeblich einen echten Mega-Vertrag unterschrieben haben. Berichten von OK! zufolge lässt die Moderatorin sich den Aufenthalt im Dschungel mit satten 1,8 Millionen Euro bezahlen. Eine Summe, die wohl nicht von ungefähr kommt, denn der Sender soll Coleen schon seit Jahren in der Show dabei haben wollen. "Sie wollten sie schon seit 20 Jahren im Dschungel haben, aber sie war nie wirklich interessiert", verriet eine Quelle.

Aber war es nur das Geld, das Coleen zu einer Zusage für den Dschungel bewog? Laut dem Insider gab es noch einen anderen Grund: Die 38-Jährige wolle nun etwas "nur für sich tun". Früher sei sie immer in erster Linie als Waynes Ehefrau und als perfekte, unterstützende Spielerfrau gesehen worden – jetzt sei sie "gewachsen" und stehe auch unabhängig von ihrem Mann in der Öffentlichkeit. "Sie ist jetzt selbst ein großer Star. Sie braucht Wayne nicht mehr und freut sich über die Möglichkeiten, die sich ihr bieten", erklärte der Informant weiter. Das Dschungelcamp werde ihre Gelegenheit sein, zu strahlen.

Immerhin musste Coleen in den vergangenen Jahren einiges über sich ergehen lassen, nicht zuletzt, weil ihr Mann nicht immer treu war. Es ist allgemein bekannt, dass Wayne sich den ein oder anderen Seitensprung leistete. Doch das konnte das Paar nicht entzweien. Wayne und Coleen sind bis heute liiert und mittlerweile knapp 16 Jahre verheiratet. Vergangenes Jahr versuchte die vierfache Mutter im Vogue-Interview zu erklären, wie sie ihre Ehe mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler immer wieder retten konnte. "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. [...] Es war schwer, das in der Öffentlichkeit durchzustehen, aber es war immer Liebe da", meinte die Britin. Diese gegenseitige Liebe sei der Hauptgrund, warum es nicht sinnlos war, an sich zu arbeiten, so Coleen.

Getty Images Coleen und Wayne Rooney bei der Premiere von "Rooney"

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

