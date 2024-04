Hayley Erbert kommen Tränen bei erstem Auftritt nach Hirn-OP

Was für ein emotionaler Moment für Hayley Erbert! Am vergangenen Wochenende stand die Profitänzerin das erste Mal nach ihren Hirnoperationen wieder auf der großen Bühne. Zusammen mit ihrem Mann Derek Hough (38) und weiteren Tanzkollegen performte die US-Amerikanerin bei der Eröffnungsnacht der "Symphony of Dance"-Tour und lieferte eine Megashow ab. Danach wurde sie vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert und dabei von ihren Gefühlen übermannt. Wie ein TikTok-Video zeigt, stand sie mit Tränen in den Augen vor den Zuschauern, bedankte sich und legte sich berührt die Hand auf ihr Herz.

In den vergangenen Monaten arbeitete die 29-Jährige auf genau diesen Moment hin – ein harter Weg. Erst Anfang April hatte Hayley die offizielle Erlaubnis ihrer Ärzte bekommen, bei der Tanztournee mitzumachen. "Ich bin einfach so aufgeregt, wieder rauszugehen und zu tanzen, nachdem ich etwas so Traumatisches erlebt habe", hatte sie voller Vorfreude im Interview mit People geschildert.

Im Dezember vergangenen Jahres war Hayley aufgrund eines Schädelhämatoms zweimal operiert worden. Dabei war ihr unter anderem ein Implantat in den Schädel gesetzt worden. Mehrere Wochen hatte sie deshalb im Krankenhaus verbringen müssen. Ihr Ehemann Derek war ihr während dieser schweren Zeit nicht von der Seite gewichen. Für ihn sei Hayley eine Inspiration und eine wahre Kämpferin, wie er gegenüber Entertainment Tonight geschwärmt hatte: "Es ist einfach unglaublich, wie sie alles mit so viel Anmut und Stärke gemeistert hat. Das ist einfach ihre Art. Ich war wirklich voller Ehrfurcht vor ihr."

