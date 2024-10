"Mobbing": Bachelorette-Luna machen die Lästereien traurig

Martin Michelius schoss in der neuesten Folge von Die Bachelorette gegen seine Konkurrentin Luna und warf ihr vor, zu weinen, um mehr Sendezeit zu bekommen. Im Promiflash-Interview spricht die Unternehmerin nun ganz offen darüber, wie sie diesen Streit empfand. "Ich habe mich total verletzt und zu Unrecht beschuldigt gefühlt und habe einfach nicht verstanden, woher diese geballte Aggression gegenüber meiner Person kam", erklärt die Wienerin. Sie habe in dem Moment gar nicht richtig realisieren können, wer ihr was vorwarf und sich geärgert, dass sie die Situation nicht aufklären konnte.

Unabhängig von der dicken Luft in der Villa entschied sich Bachelorette Stella Stegmann (27), Luna in der Nacht der Rosen nach Hause zu schicken. Nach ihrem Exit diskutierten mehrere Kandidaten, unter anderem Ferry und Martin, den Vorfall weiter. Vor allem Ferry fiel dabei mit seiner beleidigenden Wortwahl auf. Die 33-Jährige wurde davon während der Ausstrahlung überrascht: "Im Nachgang bin ich über das Ausmaß der Lästereien komplett schockiert und es macht mich traurig, mitanzusehen, welche Dynamik das Ganze angenommen hat - und das alles, weil manche Menschen [...] ihr kleines fragiles Ego mit Mobbing pushen müssen."

Martin hat einen ganz anderen Blick auf ihre Auseinandersetzung. Gegenüber Promiflash berichtet der Fitness-Unternehmer, dass er an seiner Kritik gegen Luna festhält. "Luna hat gesagt, sie müsse mehr 'Show' machen, um in die nächste Folge zukommen, weint dann bei Aysuns Abschied und ist fünf Minuten später wieder bestens gelaunt. Wir sind nicht bei GZSZ. Das ist hier einfach das falsche Format für sie", macht der Bayer deutlich.

RTL Musty, Leila, Stella und Ferry, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

Instagram / martinmichelius Martin Michelius, Influencer

