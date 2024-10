Neuer Exit naht: Welches Sommerhaus-Paar geht als Nächstes?

In Das Sommerhaus der Stars sind die Nachrücker Oliver Sanne (38) und seine Freundin Jil Rock eingezogen – und das könnte die Chancen ganz neu verteilen. Dessen sind sich auch die anderen WG-Bewohner bewusst, denn sie sehen die Neulinge offenbar direkt als Bedrohung. Aber für wen wird es jetzt eng? Auf der Abschussliste stehen sicherlich Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt ganz oben. Die beiden bekamen schon im Stimmungsbarometer die meisten Stimmen. Allerdings könnten auch Umut Tekin (27) und Emma Fernlund für einige noch im Fokus für den Rauswurf stehen. Des weiteren ecken Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) ebenfalls weiter an und Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan kommen auch langsam in die Bredouille. Bleiben noch Alessia Herren (22) und ihr Mann Can – vor allem Alessia sorgte bei den anderen Kandidaten zuletzt mit ihren ausfälligen Ausrastern für offene Münder.

Vor dem Exit gesichert sind hingegen Gloria Glumac (32) und ihr Freund Micha. Die beiden hatten beim Spiel "Richtig einlochen" die Nase vorn und konnten sich gegen die anderen durchsetzen – tatsächlich waren sie das einzige Paar, das das Lösungswort nennen konnte. Ihre Mitstreiter brauchten entweder zu lange oder brachen die Challenge ab. Sie werden also nicht das Duo sein, das auf die bisher Ausgeschiedenen folgt. In Folge fünf traf es Tessa Bergmeier (35) und ihren Jakob, die in einer Exit-Challenge den Kürzeren zogen. Gleiches Schicksal ereilte Sarah Kern (55) und ihren nun mehr Ex-Freund Tobias Pankow. Die beiden mussten ihre Koffer in Folge drei packen.

In dieser Staffel vom Sommerhaus scheint grundsätzlich alles möglich zu sein. Schon bis zur Halbzeit wurde heftig gestritten und gezankt. Meist im Fokus der Auseinandersetzungen: Tessa und Jakob. Die beiden sind überzeugte Veganer und strapazierten damit gewaltig die Nerven der anderen. Genauso sehr sorgten aber auch Umut und Emma für Zoff. Die kurze Zündschnur des Temptation Island-Kandidaten und die Tatsache, dass Emma schnell zu weinen beginnt, sorgten bei ihren Mitbewohnern eher für entnervtes Augenverdrehen als Mitgefühl. "Das ist eine geschlossene Anstalt hier. Nur, dass die Türen leider nicht abschließbar sind", brachte Raúl die Lage im Sommerhaus auf den Punkt.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

RTL Alessia Herren, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

