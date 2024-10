Pia Tillmann wehrt sich gegen Hate nach Sturz von Sohn Henry

Pia Tillmann (38) hat die Schnauze voll: Eigentlich wollte die zweifache Mama nach der schweren Zeit, in der sie um die Gesundheit ihres älteren Sohnes Henry (6) bangen musste, hinter sich lassen. Die Ruhe, nach der sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Zico Banach (33) in den Bergen suchte, wird ihr auf Social Media aber nicht gegönnt: In einigen Kommentaren wird der Schauspielerin vorgeworfen, ihren verletzten Sohn zu vernachlässigen und stattdessen lieber Urlaub zu machen. In ihrer Instagram-Story stellt sie jetzt einiges klar: "Es stand zur Sprache, ob er uns begleitet und er wollte Zeit mit seinem Vater verbringen und zu Oma und Opa fahren."

"Ich musste mir schon, als Henry im Krankenhaus war, Kommentare gefallen lassen, die absolut niveaulos und unterirdisch waren", echauffiert sich Pia. Während Henry noch in Behandlung war, wurde sie mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert – einige davon seien tief unter der Gürtellinie gewesen. Dass manche ihr dann noch vorwerfen, dass sie der Meinung anderer zu akzeptieren habe, brachte das Fass wohl zum Überlaufen. "Ich muss gar nichts, vor allem nicht das hinnehmen, was fremde Menschen sagen zu Situationen, die sie nicht beurteilen können. Denn die müssen erst mal vor ihrer Tür kehren oder in meinen Schuhen gelaufen sein", macht der Köln 50667-Star seine Meinung deutlich.

Vergangene Woche musste der sechsjährige einige Tage im Krankenhaus verbringen. Der Kleine war beim Spielen aus einer Höhe von drei Metern mit dem Kopf auf den Asphaltboden geknallt. Neben einer schweren Gehirnerschütterung wurde auch eine Blutung im Kopf festgestellt. Diese ist zwar noch nicht komplett verheilt, trotzdem meldete sich Pia vergangenen Freitag mit guten Neuigkeiten auf Instagram. "Wir haben tatsächlich heute sehr positive Nachrichten bekommen. Henry wird am Montag entlassen", berichtete die Influencerin. Jedoch müsse er sich weiterhin schonen.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Pia Pillmann und ihr Sohn Henry im August 2021

