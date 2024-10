So glamourös war die Victoria's-Secret-Fashionshow 2024

Die Modenschau von Victoria's Secret ist zurück. Nach einer sechsjährigen Pause feierte die Dessous-Brand am Dienstagabend in New York ihr Comeback. Gigi Hadid (29) hatte die Ehre, die Show zu eröffnen. Mit riesigen pinken Flügeln stolzierte die Influencerin über den Catwalk. Auch Kate Moss (50) und ihre Tochter Lila Moss (22) genossen ihre Auftritte auf dem Laufsteg. Für Ashley Graham (36) war die Fashionshow etwas ganz Besonderes. "Ich bin Ende 30, habe gerade drei Kinder bekommen und fühle mich so curvy und so sexy", verriet sie in einem Video auf dem Instagram-Account von Victoria's Secret.

