Diese Models glänzen bei Victoria's-Secret-Fashionshow 2024

Es war ein wahres Lingerie-Spektakel, das Victoria's Secret nach sechs Jahren Show-Pause am gestrigen Abend in New York präsentierte. Eine Nacht voller Überraschungen! Ganz vorne mit dabei: der Auftritt eines Supermodels, mit dem wohl niemand gerechnet hat. In einer Nebelwolke aus Trockeneis erschien plötzlich Kate Moss (50) und legte einen epischen Catwalk hin, gefolgt von niemand geringerem als ihrer eigenen Tochter Lila (22), die es ihrer berühmten Mutter gleich tat. Über einem schwarzen Dessous-Set trug die 50-jährige Laufsteglegende ein sexy Kleid aus transparenter schwarzer Spitze und gab mit extravaganten Flügeln in Federoptik ihr Victoria's-Secret-Debüt.

Die 50-Jährige war selbstverständlich nicht das einzige bekannte Gesicht, das an diesem Abend den Laufsteg zum Glühen brachte. Bei einer Show wie dieser durften auch die Schwestern Gigi Hadid (29) und Bella Hadid (28) nicht fehlen. Weitere Supermodels wie Tyra Banks (50), Taylor Hill (28), Carla Bruni (56) und viele mehr ließen es sich nicht nehmen, ein weiteres Mal in ihre Flügel zu schlüpfen und die Unterwäsche-Brand zu repräsentieren. Die hat es sich dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, mehr Diversität auf den Laufsteg zu bringen – ein Vorhaben, das beim Publikum anscheinend extrem gut ankam. Berichten von Vogue zu Folge löste vor allem der Auftritt der Curvy-Models Ashley Graham (36) und Paloma Elsesser sowie der Walk des Transmodels Alex Consani besonders großen Applaus aus.

Auch wenn die Marke dieses Jahr mit mehr Vielfältigkeit überraschte, erinnerte die Show an alte Zeiten: Ein spektakuläres Event, mit Pailletten, Federn, bunte Farben und strahlenden Models, die den Zuschauern zuzwinkern und Küsse zuwerfen. Nicht nur die Fans hatten auf diesen Abend hingefiebert, auch die Laufstegschönheiten hatten sich sehr darauf gefreut. So verkündete Adriana Lima bereits vor der Show ihr Victoria's-Secret-Comeback. In einem humorvollen Video auf Instagram teilte die Brasilianerin ihren Fans mit, dass auch sie bei der Show laufen wird.

Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid bei der Victoria's Secret Show 2024

Getty Images Adriana Lima bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

