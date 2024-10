Stimmung kippt: "7 vs. Wild"-Gruppe gerät in heftigen Streit

Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Teilnehmer der vierten Staffel 7 vs. Wild sich richtig in die Haare bekommen. Vor allem zwischen "Survival Deutschland"-Stefan und dem Biologen Joe Vogel verschlechtert sich die Stimmung rapide. In Folge fünf eskaliert es: Während die Gruppe in der Runde sitzt, wird heftig gezankt und diskutiert. Aber nicht nur Joe, sondern auch SelfieSandra und Joey Kelly (51) nehmen Stefan in die Mangel, denn die Gruppe ist zunehmend genervt von seinen Alleingängen und dem Vorschlag weiterzuziehen. "Das muss ich ehrlich so sagen, es gab von dir einfach absolut noch keine Unterstützung. [...] Geh deinen Weg, wie du das machen möchtest, aber ich erwarte einfach, dass das hier ein Zusammenspiel ist und dass du mithilfst", äußert sich Sandra. Eine Meinung, der Joey sich anschließt. Auch er versucht Stefan klarzumachen, dass die Gruppe ihren Standort nicht verlassen möchte, es ihm aber freistehe, zu gehen.

Schließlich holt Fitnessinfluencer Flying Uwe (37) auch Joe ins Gespräch und der macht Stefan schließlich eine harte Ansage. "Am ersten Tag, nachdem wir abgesetzt worden waren und wir uns orientiert hatten, war Stefan erst einmal eine halbe Stunde weg, ohne Absprache. [...] Und dann kommen wirklich seltsame Aussagen mit voller Inbrunst. Du machst die Kamera an, switchst und redest einen Blödsinn. Wirklich! Inhaltlich für mich, ganz schwer erträglich", schimpft der Survival-Experte. Er habe den Eindruck, dass Stefan sich vielleicht benachteiligt fühlt, weil die Gruppe und vor allem die Alphatiere Joe und Joey seine Ideen ablehnen. Stefan selbst wirkt zunehmend genervt und zeigt sich wenig verständnisvoll. Die Situation schaukelt sich immer weiter hoch und als Stefan ein weiterer Kommentar in Richtung Joe rausrutscht, platzt Sandra der Kragen: "Alter, gehts noch? Wie frech willst du sein?"

Die angespannte Situation zwischen den Teilnehmern bewegt auch die Zuschauer. Besonders unter den Instagram-Posts der Show wird über das Thema diskutiert. Dabei scheinen aber viele auf Stefans Seite zu stehen. "Joe nimmt jede Gelegenheit, Stefan schlecht zu reden, er sucht immer einen Vergleich, dass das besser ist als das, was Stefan sagt", findet ein User. Ein anderer meint: "Team Stefan! [...] Er tut mir einfach nur Leid. Unerträglich der Umgang von Joe und Kelly mit ihm." Doch es gibt auch Stimmen, die sich gegen Stefan aussprechen. So fragt ein User: "Was macht Stefan eigentlich fürs Team?" oder "Wie viele Folgen kann man erfolglos Feuer bohren und die anderen arbeiten lassen? Stefan: 'Ja'", kommentiert ein weiterer sarkastisch.

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann, deutscher Content Creator bekannt als "Survival Deutschland"

