Welcher "Promi Big Brother"-Star soll heute rausfliegen?

Schon seit über einer Woche flimmert Promi Big Brother wieder über die deutschen Fernsehbildschirme. So langsam geht es aufs Ende zu und die Reihen lichten sich. Auch heute muss einer der verbliebenen zehn Stars wieder seine Sachen packen. Im Rennen sind derzeit noch die Turteltauben des Containers, Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32). Aber auch die Ex des Realitystars, Elena Miras (32), mischt im Rennen um den Sieg noch immer mit. Außerdem hoffen die Schauspieler Mimi Fiedler (49) und Jochen Horst (63) noch auf das fette Preisgeld.

Ebenfalls dabei sind weiterhin der Ex-Fußballer Max Kruse (36) und der Sänger Daniel Lopes (47). Doch die Konkurrenz ist groß: Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (28) will sich noch nicht geschlagen geben, ebenso wie die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28). Doch auch Alida Kurras (47) ist nicht zu unterschätzen: Die Moderatorin war bereits Kandidatin in der Normalo-Staffel der Show und hat sicherlich einige Tipps und Tricks auf Lager.

Mittlerweile mussten bereits vier Kandidaten ihre Koffer packen und die härteste Promi-WG Deutschlands verlassen. Als Erstes traf es Verena Kerth (43): Die Moderatorin bekam die wenigsten Anrufe und musste aus dem Container ziehen. Ihr folgte kurz darauf Reporterin Bea Peters (42). Aber auch TikToker Sinan Movez (19) fehlte es an Unterstützung, er musste als Drittes gehen. Für Cecilia Asoro (28) riefen gestern Abend ebenfalls zu wenig Zuschauer an, sie musste als vierter Promi das Haus verlassen.

Anzeige Anzeige

Joyn Max Kruse, Alida Kurras und Matthias Höhn, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige