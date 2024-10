Will Laura Maria Rypa jetzt Trennung von Pietro Lombardi?

Bei Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) musste erst vor wenigen Tagen die Polizei anrücken – Grund soll ein heftiger Streit gewesen sein. Nun soll die Influencerin angeblich entschieden haben, wie die Beziehung mit dem DSDS-Juror weitergeht. Wie Bild erfahren haben möchte, soll sich die zweifache Mutter von ihrem Verlobten getrennt haben. Ihre Eltern sollen Laura bei diesem schweren Schritt unterstützen. Ob dies tatsächlich stimmt, ist aktuell aber nicht bestätigt.

Doch was führte sie zu diesem mutmaßlichen Schritt? Am 7. Oktober wurde die Polizei zum Anwesen des Sängers und seiner Partnerin gerufen. Die beiden sollen einen schlimmen Streit gehabt haben. Laura wurde sogar ins Krankenhaus gebracht. Pietro durfte sich nach dem Vorfall seiner Familie auf Anordnung der zuständigen Polizei nicht nähern. "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren", erklärte der Anwalt des Sängers gegenüber dem Blatt.

Pietro und Laura sind seit 2020 zusammen. Anfang des vergangenen Jahres begrüßten sie schließlich ihren ersten gemeinsamen Sohn namens Leano Romeo auf der Welt. Im August wuchs ihre Familie dann erneut – Söhnchen Amelio Elija wurde geboren. Trotz ihrer Verlobung und ihres Nachwuchses wurden den beiden schon öfter Krisen nachgesagt. Ob sie ihre Beziehung dieses Mal retten können, ist unklar. Derzeit schweigen sie – es ist bereits einige Tage her, dass sowohl Pietro als auch Laura sich bei ihren Fans meldeten...

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Anzeige Anzeige