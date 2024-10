Zayn Malik ist absolut erschüttert über Liam Paynes Tod

Der ehemaliger One Direction-Star Liam Payne (✝31) ist in Buenos Aires verstorben. Der tragische Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, als Liam aus dem dritten Stock eines Hotels fiel. Ein Schock für seine ehemaligen Bandkollegen, besonders für Zayn Malik (31). Ein befreundeter Musikproduzent, der mit Zayn zusammenarbeitet, sagte gegenüber MailOnline, der Sänger sei "erschüttert“ über Liams plötzlichen Tod. Die Nachricht von Liams Ableben erreichte Zayn in den frühen Morgenstunden und er befindet sich seitdem im Schockzustand. Laut Aussagen des Produzenten ist Zayn umgeben von seiner Familie und seinen Freunden. "Sie möchten nicht, dass er in dieser schweren Zeit alleine ist, daher sind sie ständig an seiner Seite", betonte er.

Laut örtlichen Berichten wird vermutet, dass Liam etwa 13 bis 14 Meter in die Tiefe stürzte. Ein Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes sprach jedoch von einer Höhe von fast 40 Metern. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, als Rettungskräfte versuchten, auf den Vorfall zu reagieren. Es gibt Hinweise darauf, dass Liam vor dem Sturz möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, und es wurde von Berichten über aggressives Verhalten im Hotelzimmer vor dem Sturz gesprochen. Zayn und Liam hatten in der Vergangenheit Differenzen und hatten sich längere Zeit nicht gesprochen, pflegten jedoch eine gegenseitige, respektvolle Distanz.

Liam Payne, bekannt als Teil der weltberühmten Boyband One Direction, begann seine Karriere mit seinen Bandkollegen Zayn, Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31), als Simon Cowell (65) sie 2010 in der Castingshow X Factor formierte. Die Band eroberte die Welt und brachte immense Erfolge sowie mehrere Hit-Alben hervor. 2015 verließ Zayn die Band.

Instagram / liampayne Liam Payne im März 2024

Getty Images One Direction im Jahr 2010

