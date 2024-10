"Bauer sucht Frau" feiert 20 Jahre zusammen mit Inka Bause

Bauer sucht Frau feiert mit der aktuellen Staffel ein Jubiläum. Seit 20 Jahren machen sich Landwirte im TV auf die Suche nach ihrer großen Liebe. Das Format feiert aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit seiner Moderatorin Inka Bause (55). "20 Jahre 'Bauer sucht Frau' bedeutet auch 20 Jahre Inka'", bemerkt der Sender in einem Instagram-Beitrag – und ehrt die Kultmoderatorin für ihre jahrelange Arbeit. "Was würden wir nur ohne unsere liebe Inka machen? Inka Bause, wir danken dir für 20 Jahre voller schöner Momente", werden liebe Worte für die Sprecherin gefunden.

Das geteilte Bild besteht aus einer Collage: rechts ein aktuelles Foto von Inka, links der TV-Star vor 20 Jahren. Einige Fans werden aber wohl zweimal hingeguckt haben: Die Blondine hat sich kaum verändert! Das finden auch die Nutzer: "20 Jahre merkt man gar nicht. Inka sieht immer noch so aus" und "kaum verändert in all den Jahren", heißt es in den Kommentaren. Die 55-Jährige ist aber nicht nur wegen ihres Aussehens so beliebt. "Ohne unsere liebe Inka gäbe es kein 'Bauer sucht Frau'. Sie ist einfach sympathisch, natürlich und bodenständig, man muss sie einfach gerne haben", schreibt ein Zuschauer, während ein anderer hinzufügt: "Könnte mir da wirklich keine andere vorstellen. Wenn da mal jemand die Nachfolge antreten muss, wird das hart."

Im Laufe ihrer Karriere als Gesicht der Datingshow hat die RTL-Bekanntheit schon so einiges erlebt. Bei "Punkt 7" erzählte sie von einem Angebot, das ihr vor vielen Jahren gemacht wurde. Damals habe der Playboy sie angefragt, ob sie sich nicht mal für das Nackt-Magazin fotografieren lassen möchte. Obwohl das Geld stimmte – ihr sei eine Gage im sechsstelligen Bereich angeboten worden – entschied sie sich dagegen. Die Entscheidung habe sie sich damals nicht leicht gemacht. "Der Playboy ist ja kein Schmuddelblatt", betonte sie, erklärte aber: "Ich will nur nicht die sein, die nackt auf dem Cover ist."

Instagram / inka.bause Inka Bause im November 2022

Action Press Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

