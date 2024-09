Sechsstellig: Inka Bause erhielt ein Angebot für den Playboy

Inka Bause (55) hätte auf der Titelseite des Playboys sein können – das plauderte sie nun bei "Punkt 7" aus. Nach eigenen Angaben sei sie die erste ostdeutsche Frau gewesen, die vor vielen Jahren ein Angebot des Magazins erhalten habe. Getraut habe sich die Bauer sucht Frau-Moderatorin schließlich nicht, obwohl das Geld gestimmt habe – ein sechsstelliger Betrag wäre als Lohn für die Moderatorin drin gewesen. Am Ende sei es jedoch einfach nicht das Richtige gewesen. "Der Playboy ist ja kein Schmuddelblatt", stellte sie klar und erklärte: "Ich mag die Interviews, ich mag das Styling. Ich will nur nicht die sein, die nackt auf dem Cover ist."

Die Playboy-Offenbarung kommt unerwartet – normalerweise behält die Wahl-Berlinerin Details aus ihrem Privatleben lieber für sich. Über Inkas Liebesleben ist so wenig bekannt, dass viele bereits über ihre Sexualität spekulierten. Doch tatsächlich ist die Blondine seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Hendrik Bruch (✝53) überzeugter Single. Einsam fühle sie sich dabei nicht. "Ich habe ja alles gehabt. Ich war mit meinem Traummann bis kurz vor seinem Tod verbunden", betonte sie und fügte scherzhaft hinzu: "Und jetzt noch zu verlangen, dass auf einem weißen Schimmel noch ein Traummann vorbeigeritten kommt..."

Zudem hält ihre Arbeit die 55-Jährige auf Trab. In diesem Jahr feiert "Bauer sucht Frau" bereits 20-jähriges Jubiläum und geht daher mit einer besonders großen Spezialstaffel an den Start. Dass die Kultshow so ein Erfolg werden würde, habe Inka sich zu Beginn nicht erträumen können. "Das sind 18 Jahre länger, als ich gedacht habe. Wir haben anfänglich ganz schön viel Kritik kassiert", erinnerte sie sich kürzlich gegenüber Quotenmeter.

RTL Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

