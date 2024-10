Cecilia weiß, bei wem es bei "Promi Big Brother" noch kracht

Für Cecilia Asoro (28) ist die Zeit bei Promi Big Brother vorbei. Den Exit an sich findet die Beauty natürlich schade, das Schlimmste scheint für sie aber zu sein, dass sie damit Elena Miras (32) zurücklässt. Die könnte nämlich ohne den Rückhalt ihrer Freundin noch für eine Menge Trubel sorgen, da ist sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin sicher. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, mit welchen Kandidaten es im Container noch krachen könnte. "Wenn, dann mit Elena", betont sie und fügt hinzu: "Vielleicht nochmal zwischen Leyla (28) und Elena."

Elena und Mike Heiter (32) sind aktuell nicht nur Mitbewohner in der Promi-WG. Sie sind auch Ex-Partner und gemeinsam Eltern einer sechsjährigen Tochter. Die Konstellation zusammen mit Mikes neuer Freundin Leyla Lahouar sorgte bereits in den vergangenen Folgen für explosive Situationen. "Mike kommt natürlich wieder super weg, weil er einfach ruhig war und einfach der Liebe ist. Leyla wird das Ganze zu viel und Elena dreht halt durch, weil sie eigentlich ein paar Sachen sagen will, aber es nicht kann – und wirkt deshalb für den Zuschauer verrückt", bewertet Cecilia die ganze Konstellation.

Tatsächlich scheint die Situation für Elena nach dem Auszug der 28-Jährigen unerträglich zu sein. Sie hat wohl das Gefühl, dass sie ihre einzige Vertrauensperson in diesem Format verloren hat. Nach der Verkündung brach der Dschungelcamp-Star in Tränen aus. "Ich bin traurig, weil Cecilia gegangen ist. Sie war meine größte Stütze hier drinnen. Ich fühle mich jetzt einfach sehr allein", schluchzte sie. Sie überlegte sogar, das Experiment freiwillig abzubrechen, fasste letztendlich aber doch einen anderen Entschluss, weiterzukämpfen. "Ich bin nur noch hier, um niemandem einen Gefallen zu tun. Die wollen mich ja jetzt rausekeln! Mach dir keine Sorgen, ich habe gerade meine Power zurückbekommen. Ich bin als Teufel zurückgekommen", verkündete sie gegenüber Mitkandidatin Mimi.

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige