Darum schläft Selena Gomez nicht mehr in ihrem Schlafzimmer

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (32) hat offen über ihre psychischen Probleme gesprochen und dabei enthüllt, warum sie nicht mehr in ihrem Schlafzimmer schläft. Anlässlich des Weltgesundheitstages nahm sie am "Wondermind Mental Fitness Summit" teil und berichtete über ihre Angstzustände und den Umgang mit negativen Gefühlen. "Ich habe zu viel Zeit in meinem Schlafzimmer verbracht und verbinde es jetzt mit einer wirklich dunklen Zeit", erklärte Selena. Dieser Raum symbolisiere eine Zeit voller mentaler Herausforderungen, die sie nun hinter sich lassen möchte.

Selena offenbarte auch, wie wichtig ihr innerer Kreis für ihr Wohlbefinden sei, wie AOL berichtete. Sie sagte: "Ich habe nicht viele Menschen in meinem Leben, aber ich weiß, wer zu meinem engsten Kreis gehört." Die Künstlerin betonte die Bedeutung von Gesprächen und Therapie, um emotionale Lasten loszulassen. Sie gab zu, von Ängsten geplagt zu sein, und berichtete, dass sie täglich positive Gespräche mit sich selbst führe, um sich zu beruhigen. Besonders Momente der Reizüberflutung in der Öffentlichkeit seien für die 32-Jährige herausfordernd: "Ich muss atmen und mir sagen: 'All das ist ein Geschenk, und auch wenn ich nicht in der Stimmung dafür bin, macht es meinen Tag besser, wenn ich jemanden zum Lächeln bringe.'"

Auch die Beziehung der Schauspielerin zu Social Media war Thema. Selena erklärte, dass sie immer wieder Pausen von sozialen Plattformen einlege, um sich zu schützen. Sie habe sich daran gewöhnt, kritische und urteilende Kommentare zu ignorieren und sich nicht dafür zu entschuldigen, offen über Tabu-Themen zu sprechen. Ihre Mutter Mandy Teefey (48) habe ihr beigebracht, dass der Lärm der Kritik immer präsent sein werde, aber es entscheidend sei, sich selbst daran zu erinnern, dass man ein guter und hart arbeitender Mensch ist, der sich an den kleinen Dingen im Leben erfreut. Diese Selbstreflexion sei heute zentral für ihre mentale Stabilität.

Anzeige Anzeige

Tatiana / BACKGRID / ActionPress Selena Gomez in New York City, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012