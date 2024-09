Selena Gomez setzt ein starkes Zeichen für Verwundbarkeit

Selena Gomez (32) hat bei einem Women In Film-Event in Kalifornien ein kraftvolles Statement abgegeben, das nun viral geht. Mit ihrer Schwester Gracie (11) an ihrer Seite sprach die Schauspielerin und Sängerin unverblümt über ihre eigenen gesundheitlichen Herausforderungen. Dabei betonte sie die Bedeutung von Verwundbarkeit. "Ich glaube wirklich, dass es Kraft gibt, wenn man verletzlich ist und anderen sagt, wenn man Hilfe braucht", erklärte Selena und enthüllte dabei, dass sie weder Kinder austragen könne noch sich für ihre bipolare Störung schäme. "Ja, ich habe geteilt, dass ich keine Kinder austragen kann. Ja, ich habe geteilt, dass ich bipolar bin. Sch**ß drauf."

Für ihre kraftvollen Worte erntete die 32-Jährige tosenden Applaus. Selena erklärte weiter, dass sie ihre Plattform nutzen wolle, um andere Frauen zu bestärken – denn auch sie selbst habe "nicht alles im Griff". Diese Offenheit zeigte Selena bereits zuvor in einem Interview mit Vanity Fair, in dem sie offen über ihre Unfruchtbarkeit sprach. So habe sie mit vielen medizinischen Problemen zu kämpfen, die sowohl ihr eigenes Leben als auch das eines Kindes gefährden würden. Sie müsse sich deswegen mit Themen wie Leihmutterschaft und Adoption auseinandersetzen. "Ich möchte eine Fürsprecherin für Frauen sein und deshalb teile ich meine Geschichte", positionierte sie sich in dem Interview.

Selena hat in der Vergangenheit bereits mehrfach über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen, darunter ihre Lupus-Diagnose und die lebensnotwendige Nierentransplantation im Jahr 2017. Diese schweren Zeiten haben ihr eine besondere Perspektive auf das Leben gegeben – die Selena stets auch in ihre Arbeit einfließen lässt. So soll ihre Beauty-Marke "Rare Beauty" mit ihrer authentischen Herangehensweise an Schönheit zum Beispiel die Botschaft unterstreichen, dass Verletzlichkeit nicht Schwäche, sondern Stärke bedeutet.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrer Schwester Gracie Gomez

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige