Kaum wiederzuerkennen: So verändert sieht Oliver Sanne aus

Oliver Sanne (38) zeigt, was ein strenger Fitnessplan ausmachen kann. Der einstige Bachelor hat in den vergangenen Jahren einiges für sein Wohlbefinden getan – und tritt durch seine massive Muskulatur und eine Reihe an Tattoos nun deutlich markanter auf. "Ich fühl' mich jetzt 1.000 Mal wohler. Jetzt gefalle ich mir viel, viel besser", erklärte er kürzlich gegenüber RTL und verriet auch, was zu seiner optischen Veränderung geführt habe. Was genau er gesagt hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige Anzeige