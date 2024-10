Königin Letizia stellt im Trägerkleid ihre Muskeln zur Schau

Königin Letizia von Spanien sorgte bei der Verleihung der Premio Planeta Awards 2024 im Museu Nacional d'Art in Barcelona für Aufsehen: Die 52-Jährige erschien am Abend in einem atemberaubenden Kleid der Designerin Carolina Herrera, das ihre durchtrainierten Arme perfekt zur Geltung brachte. Mit dem eleganten A-Linien-Rock, den kunstvollen Stickereien und dem geraden Schnitt des Oberteils zog sie alle Blicke auf sich. Am Handgelenk funkelte ein luxuriöses Armband von Cartier, während die royale Beauty über den roten Teppich schritt und die anwesenden Gäste begeisterte.

Letizias (52) Look setzte außerdem ihre muskulösen Arme in Szene und verdeutlichte einmal mehr ihre Leidenschaft für Fitness. Sie ist bekannt für ihre strikte Trainingsroutine und soll sieben Tage die Woche sportlich aktiv sein. Dabei setzt die Gattin von König Felipe (56) nicht auf gewöhnliche Fitnessstudios, sondern nutzt die exklusiven Trainingsräume im Zarzuela-Palast, der Residenz der spanischen Königsfamilie. Dort absolviert sie ihr ganz persönliches Work-out-Programm, das Krafttraining, Cardio und Yoga beinhaltet.

In den vergangenen Monaten zog die Royal-Lady aber nicht nur mit ihrem sportlichen Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch mit den Gerüchten um eine heimliche Affäre. Jaime del Burgo, der Ex-Mann von Letizias Schwester Telma, behauptet seit geraumer Zeit, in der Vergangenheit "eine langjährige und exklusive Beziehung" mit ihr geführt zu haben – als sie schon mit Felipe verheiratet und Teil der Königsfamilie war. Zwischen ihnen soll es so ernst gewesen sein, dass die beiden wohl eine gemeinsame Zukunft planten und die Gründung einer Familie in Betracht zogen, behauptete der Investor gegenüber Bild. Letizia soll Jaime sogar um eine gemeinsame Flucht gebeten haben, doch das sei den beiden nicht gelungen.

ActionPress / THORTON/PICTURE PRESS EUR/SIPA König Felipe und Königin Letizia bei den Premio Planeta Awards 2024

ActionPress Königin Letizia, Oktober 2024

