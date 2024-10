Neue Anklage: Droht Alfons Schuhbeck erneute Haftverlegung?

Alfons Schuhbeck (75) sieht sich erneut schweren Vorwürfen gegenüber. Die Staatsanwaltschaft München I klagt den bekannten Starkoch wegen Betrugs, Subventionsbetrugs und Insolvenzverschleppung an. Nun droht Alfons eine weitere Haftstrafe – und sein bisheriger Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt Rothenfeld bei Andechs steht auf dem Spiel. Laut Bild wird aktuell geprüft, ob seine bisherige Haftanstalt aufgrund dieser neuen Anklage eventuell wieder gegen das härtere Gefängnis in Landsberg getauscht werden muss.

Die Justizvollzugsanstalt Landsberg ist ein geschichtsträchtiger Ort. Bekanntheit erlangte das Gefängnis insbesondere durch prominente Insassen wie Uli Hoeneß (72), der dort von 2014 bis 2016 aufgrund von Steuerhinterziehung seine Freiheitsstrafe absitzen musste. Auch Adolf Hitler war hier nach dem gescheiterten Putschversuch von 1923 inhaftiert. Für Alfons wäre eine Rückkehr in diese Anstalt ein harter Schlag, besonders in seinem Alter. Wie es jetzt für den 75-Jährigen weitergeht und ob er je wieder an seine früheren Erfolge anknüpfen kann, bleibt vorerst ungewiss.

Bereits im Oktober 2022 war Alfons wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Am 23. August 2023 trat er seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Landsberg an, wurde jedoch Anfang 2024 in die JVA Rothenfeld verlegt, die auch als Freigänger-Gefängnis bekannt ist. Dort genoss der Sternekoch bisher einige Privilegien: So durfte er am Wochenende nach Hause und in seiner Wohnung am Münchner Platzl übernachten. Seit Bekanntwerden der neuen Anklagepunkte wurden ihm diese Lockerungen jedoch entzogen. Ihm wird vorgeworfen, in 479 Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten oder veruntreut und in fast 500 Fällen die fälligen Krankenkassenbeiträge für seine Beschäftigten nicht oder zu spät gezahlt zu haben – insgesamt geht es um eine Summe von 960.000 Euro.

Getty Images Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München

Getty Images Alfons Schuhbeck, Sternekoch

