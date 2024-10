Reunion mit ihrem Jonathan: Simone Biles strahlt vor Freude

Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) führen derzeit aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen eine Fernbeziehung. Nun haben die Profiturnerin und der Footballspieler es geschafft, sich trotz ihrer vollen Terminkalender wiederzusehen. Simon traf ihren Ehemann in Kansas City, wo sie mit der Gold Over America Tour unterwegs ist. Während sie durch die USA tourt, spielt Jonathan seine erste Saison für die Chicago Bears. Wie in einer aktuellen Instagram-Story zu sehen ist, verbrachten die beiden einige kostbare Momente miteinander: Simone teilte ein freudestrahlendes Selfie der beiden, auf dem ihr Jonathan einen liebevollen Kuss auf den Kopf gibt.

Schon im September hatte die 27-Jährige bekannt gegeben, dass sie und Jonathan einige Wochen getrennt verbringen müssen, da er für die NFL-Saison nach Chicago ziehen würde. Während ihr Mann sich auf seine sportlichen Verpflichtungen konzentriert, zeigt Simone in 30 Städten gemeinsam mit anderen Turnerinnen ihr Können. Doch die Distanz hält die beiden nicht davon ab, einander zu überraschen: Ende September schenkte Jonathan seiner Frau einen herzförmigen Strauß aus 26 Rosen. "Er ist mein größter Fan", schwärmte Simone im Netz.

Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2023 mussten sich Simone und Jonathan bereits an eine Ehe auf Distanz gewöhnen, als Jonathan einen Vertrag bei den Green Bay Packers unterschrieb. In einem Gespräch in der US-amerikanischen Fernsehsendung "Today" erzählte Simone damals: "Gleich nach unseren Flitterwochen in Cabo ist er nach Green Bay gegangen. Es war anders, aber wir sind beide beschäftigt und konzentrieren uns auf unseren Sport."

Instagram / simonebiles Jonathan Owens im September 2024

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Dezember 2021

