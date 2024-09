Simone Biles und Jonathan Owens turteln bei Footballspiel

Jonathan Owens (29) stand seiner Ehefrau Simone Biles (27) während ihrer Zeit bei den Olympischen Sommerspielen unterstützend zur Seite. Nun ist die elffache Olympiamedaillengewinnerin damit an der Reihe, den Footballspieler bei seinen Spielen in der aktuellen NFL-Saison anzufeuern. So erschien sie am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison bei einem offiziellen Spiel des Strong-Safety-Spielers. Ein Schnappschuss in Simones Instagram-Story zeigte sie dabei von Kopf bis Fuß in den Farben von Jonathans Team, den Chicago Bears, gekleidet. Auf dem Bild sind die Turnerin und ihr Mann vor dem Match am Spielfeldrand dabei zu sehen, wie sie sich einen innigen Kuss geben.

Wie sehr sie ihren Jonathan liebt, machte Simone erst vor wenigen Tagen in einer Story auf ihrem Social-Media-Kanal deutlich. Die 27-Jährige teilte einen Post, in dem sie ein neues Tattoo auf ihrer Hand präsentierte: Als Liebesbeweis für Jonathan ziert ihren linken Ringfinger nun ein zartes "J". Ob das die Antwort auf Jonathans Körperschmuck ist? Die Liebe der beiden scheint wahrhaftig unter die Haut zu gehen, denn auch der NFL-Spieler trägt mit einem geschwungenen "S" den Anfangsbuchstaben seiner Partnerin auf seiner linken Hand. Damit hatte er Simone kurz vor ihrer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris überrascht.

Simone und Jonathan gehen bereits seit 2020 Seite an Seite durchs Leben. Nach zwei gemeinsamen Jahren hatte der Profisportler seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. Im April 2023 gaben sich Jonathan und Simone schließlich bei einer Traumhochzeit in Mexiko das Jawort. Auch über die Gründung einer Familie scheint das Paar bereits nachzudenken, wie Simone im August gegenüber Today ausplauderte. Jonathan könne es offenbar gar nicht mehr abwarten, Nachwuchs zu bekommen. Der Footballstar hätte am liebsten schon "gestern Kinder gehabt, wenn er gekonnt hätte".

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, 2021

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles

