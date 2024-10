Untröstlicher Vater von Liam Payne in Buenos Aires gesichtet

Liam James Payne (✝31), Sänger der ehemaligen Boyband One Direction, verstarb am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires. Er war im Alter von 31 Jahren tragisch von einem Hotelbalkon gestürzt. Das genaue Szenario seines Todes wird derzeit von den örtlichen Behörden untersucht. Laut TMZ wurde sein Vater, Geoff Payne, jetzt vor dem Gerichtsgebäude in Buenos Aires gesichtet. In einem dunkelblauen Anzug und umringt von Menschen, die ihm bei diesem schweren Gang beistanden, war ihm die Trauer über den Verlust seines Sohnes deutlich anzusehen.

Liam und sein Vater hatten eine enge Beziehung. Geoff und seine Frau Karen waren maßgeblich an Liams Aufstieg im Showgeschäft beteiligt. Liam erzählte der Times in der Vergangenheit, dass sein Vater "die treibende Kraft" gewesen sei, die ihn zur Teilnahme an der Castingshow X Factor ermutigt hätte, als er erst 14 Jahre alt war. Nach Liams Tod veröffentlichte die Familie eine Erklärung, in der sie ihre "unendliche Trauer" zum Ausdruck brachte. Trotz der laufenden Ermittlungen ist der genaue Hergang des Falls noch unklar, doch ein lokaler Polizeibeamter erwähnte, dass Liam gesprungen sein soll.

Liam Payne wurde in England geboren und durchlief seit seiner Kindheit eine bemerkenswerte Karriere, die mit seinen Kollegen von One Direction ihren Höhepunkt fand. Liam hinterlässt einen Sohn, den er gemeinsam mit seiner Partnerin Cheryl Cole (41) aufzog. Die tragische Nachricht von seinem Tod rief weltweit Bestürzung hervor und veranlasste viele seiner Fans und Freunde, ihre Anteilnahme und Bewunderung für den Künstler auf Social-Media-Plattformen auszudrücken.

Getty Images Liam Payne im August 2018

Getty Images One Direction im Dezember 2014