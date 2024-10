Polizei berichtet: Liam Payne soll selbst gesprungen sein

Mittwochnacht machte die erschreckende Nachricht die Runde, dass Sänger Liam Payne (✝31) gestorben ist. Der One Direction-Star soll nach ersten Erkenntnissen von einem Balkon in Argentinien gestürzt sein. Doch nun gibt es neue Details, die den Fall verändern. Wie TMZ berichtet, gibt die argentinische Polizei jetzt an, dass der Sturz aus seinem Hotelzimmer im dritten Stock vorsätzlich war. Ein Polizeibeamter in Buenos Aires soll gesagt haben, dass Liam "vom Balkon seines Zimmers gesprungen" sei.

Laut der vorläufigen Autopsie, die von den Behörden veröffentlicht wurde, führte der Sturz zu zahlreichen Verletzungen, darunter "innere und äußere Blutungen". Der toxikologische Bericht steht noch aus. Wie das Onlineportal zuvor verbreitete, sei der 31-Jährige am Mittwochnachmittag in Buenos Aires auf dem Pooldeck unterhalb seines Zimmers gestürzt. Der Vorfall wird weiterhin von der Polizei untersucht.

Neben seinen Fans fanden auch schon Freunde und Angehörige Worte zum Verlust des Musikers. So teilte auch seine Familie ein erstes Statement mit der Öffentlichkeit. "Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten", ließen seine Liebsten laut Mirror in einer offiziellen Erklärung verlauten.

Getty Images Liam Payne im Jahr 2016

Getty Images Liam Payne im Oktober 2021

