Wenige Tage vor dem Promi-BB-Finale: Kein Star muss gehen

Nachdem am Donnerstag Daniel Lopes (47) den Promi Big Brother-Container verlassen musste und Elena Miras (32) am Freitag aus gesundheitlichen Gründen ihm gefolgt war, wurden die Stars dieses Mal verschont: Kein Promi muss den großen Bruder am Freitag verlassen. Zittern müssen jedoch Sarah Wagner (28) und Mimi Fiedler (49). "Ihr müsst beide noch 24 Stunden länger zittern, ihr habt die wenigsten Stimmen bekommen. Ihr habt bis morgen Zeit, dem Zuschauer zu beweisen, dass ihr in den Container gehört. Nutzt die letzten Stunden, euer Schicksal, wird sich morgen entscheiden", lässt der große Bruder verlauten.

Doch wie kam es dazu? Nach einem Spiel in der Arena duellierten sich Alida Kurras (47) und Leyla Lahouar (28) um einen Schutz vor der Nominierungsliste. Alida konnte sich schützen, Leyla stand damit auf der Abschussliste. In einer geheimen Nominierungsrunde standen dann zusätzlich noch Schauspieler Jochen Horst (63), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner und Schauspielerin Mimi Fiedler auf der Liste. Am Samstag entscheidet sich dann also, wer von den letzten beiden gehen muss.

Für einige Promiflash-Leser dürfte diese Entscheidung aber nicht überraschen – immerhin haben sie Leyla zuletzt auf Platz eins als Anwärterin auf den Sieg gesehen. Mit 682 von 1.854 Votes (36,8 Prozent) gönnen die Zuschauer aktuell der 28-Jährigen den Sieg am meisten. Nur ihr Freund Mike Heiter (32) könnte ihr das mit 444 Stimmen (23,9 Prozent) streitig machen. Sarah hingegen belegte den vorletzten Platz in der Umfrage.

Joyn. Mimi Fiedler bei "Promi Big Brother" im Jahr 2024

Joyn Sarah Wagner bei "Promi Big Brother" 2024

