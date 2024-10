Zu alt für Pop? Kylie Minogue setzt mit Album ein Statement

Mit Mitte 50 kann man keinen Pop-Hit mehr landen? Von wegen! Vergangenes Jahr feierte Kylie Minogue (56) mit ihrem Song "Padam Padam" erfolgreich ihr großes Comeback und setzte damit ein Zeichen. Wie RTL berichtet, sollen manche Radiosender den Song nämlich nicht haben spielen wollen – und das nur wegen Kylies Alter. Im Interview mit dem Sender spricht sie nun über ihr neues Album, mit dem sie eine ganz besondere Message vermitteln will, die sich auf ebendiese Thematik bezieht: Frauen sollen sich stark und frei fühlen – ganz egal, wie alt sie sind.

"Ich möchte, dass Menschen – speziell Frauen – sich willkommen und gut genug fühlen. Auf meinem Album geht es um Befreiung. Darum, dass man sich selbstbestimmt fühlt. Denn genau so fühle ich mich in meinem Leben, genau jetzt", erklärt die Blondine. Obwohl unter anderem BBC ihren letzten großen Hit nicht spielen wollte, weil die Popikone wegen ihres Alters nicht mehr in das Genre passe, gingen ihr Song und das dazugehörende Video auf Social Media viral. Kylie selbst habe überhaupt kein Problem mit dem Älterwerden: "Ich weiß, wer ich bin, und stehe fest im Leben. Ich habe viel Erfahrung gesammelt und bin tatsächlich sehr geerdet." Eine Stärke, die die Sängerin jeder Frau wünsche.

Nicht nur mit neuer Musik, auch mit einer neuen Romanze sorgte die "All the Lovers"-Interpretin in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Zwischen ihr und Lenny Kravitz (60) soll es beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur Ende September ganz schön geknistert haben. Die beiden Musiker wurden beim gemeinsamen Feiern gesichtet – dabei wirkten sie äußerst vertraut. "Im Moment sind sie beide ungebunden, also war es kein Wunder, dass in Singapur die Funken flogen", verriet ein Insider gegenüber New Idea.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Lenny Kravitz in Singapur

Anzeige Anzeige