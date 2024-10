So begeistert schwärmt Al Pacino (84) von Söhnchen Roman (1)

Al Pacino (84) hat jetzt enthüllt, dass er nicht mit seinem 16 Monate alten Sohn Roman Pacino zusammenlebt, aber dass der Kleine ihm dennoch "von Zeit zu Zeit" Nachrichten schreibt. Al teilt sich zwar das Sorgerecht mit seiner Ex-Partnerin Noor Alfallah, der Kleine lebt aber komplett bei ihr. Trotz der getrennten Wohnsituation bemüht sich der Schauspieler, eine enge Beziehung zu seinem Sohn zu pflegen und freut sich über jede Interaktion mit ihm.

"Er schreibt mir ab und zu", sagte Al im Gespräch mit BBC über seinen Sohn und fügt hinzu: "Alles, was er tut, ist für mich interessant. Also sprechen wir miteinander. Ich spiele Mundharmonika mit ihm über Videoanrufe, und wir konnten so eine Verbindung aufbauen. Es macht Spaß." Roman, der im Juni 2023 geboren wurde, ist eines von Als vier Kindern. Der Schauspieler hat bereits eine erwachsene Tochter, Julie, und Zwillinge, Olivia und Anton, aus früheren Beziehungen. Laut Insidern war der 84-Jährige begeistert über die Geburt seines jüngsten Kindes und ist entschlossen, trotz seines fortgeschrittenen Alters für seinen Sprössling da zu sein.

Die späte Vaterschaft hat ihn dazu bewegt, sich intensiver mit seinem Leben auseinanderzusetzen. So arbeitete er zuletzt an seiner Autobiografie "Sonny Boy", die auch für Roman gedacht ist, damit dieser seinen Vater besser kennenlernen kann. "Ich möchte für dieses Kind da sein. Natürlich will ich das", sagte der "Scarface"-Darsteller und fügte hinzu: "Ich hoffe, ich bleibe gesund und er weiß, wer sein Vater ist." Der Oscar-Preisträger beschreibt seine Vaterschaft als eine der aufregendsten Erfahrungen seines Lebens. Nach seiner Nahtoderfahrung, über die er kürzlich sprach, ist er nun entschlossener denn je, für seine Familie da zu sein und die wichtigen Phasen im Leben seines jüngsten Sohnes mitzuerleben.

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Getty Images Al Pacino bei den Oscars 2020

