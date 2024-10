Diogo Sangre und Bobby Chamberz kämpfen bei Fame Fighting

Am 9. November wird es ernst: Zahlreiche Realitystars und -sternchen stellen bei Fame Fighting ihre boxerischen Fähigkeiten unter Beweis. Nach zahlreichen bisherigen Verkündungen steht nun eine weitere Paarung fest. Auf Instagram verkündet die offizielle Seite des Boxevents: "Diogo Sangre kämpft am 9. November gegen Bobby Chamberz in Bonn um den Titel!" Die beiden treten in der Gewichtsklasse Cruiserweight gegeneinander an.

Für Diogo (30) und Bobby ist es nicht das erste Mal, dass sie in den Ring steigen. "Beide haben schon gezeigt, dass sie Knock-Out-Power haben! Beide gewannen ihre Kämpfe bei Fame Fighting durch einen KO!", vermeldet der Veranstalter. Zwischen den Tattooliebhabern könnte es spannend werden, denn: "Und dazu haben diese beiden Kämpfer ein persönliches Problem miteinander! Wir sind so gehypt, wer sich am Ende die Krone im Cruiserweight aufsetzen wird!"

Mit Diogo und Bobby steht nun ein weiteres Duell fest. Bisher verkündet wurden die Kämpfe Tobias Pietrek gegen Juliano Fernandez, Jonathan Steinig (29) gegen Tommy Pedroni (29), Aleksandar Petrovic (33) gegen Chris Broy (35), Eric Stehfest (35) gegen Marvin Manson, Jakub Jarecki (29) gegen Kevin Nije und Max Wilschrey (28) gegen Bocc Öszu. Zu den Frauenduellen zählen Emmy Russ (25) gegen Evanthia Benetatou (32) und Walentina Doronina (24) gegen Hati Suarez.

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige