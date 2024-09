Es wird ernst: Das Datum für "Fame Fighting 2" steht fest

Schon in wenigen Wochen startet Fame Fighting in die zweite Runde. Bei dem Boxevent müssen Realitystars beweisen, was wirklich in ihnen steckt! Am 9. November steigen die TV-Bekanntheiten in den Ring und werden den Zuschauern insgesamt zehn spektakuläre Kämpfe in den Räumlichkeiten des Maritim Hotel Bonn darbieten. Fans können die Duelle auf bild.de ab 18:00 Uhr parallel verfolgen und ihre Favoriten anfeuern, wie Bild nun in der offiziellen Pressemitteilung verlauten lässt. Wer es überhaupt nicht abwarten kann, der sollte bereits ab 16:00 Uhr einschalten, um die Preshow nicht zu verpassen.

Auch Veranstalter Eugen Lopez freut sich bereits riesig auf das Live-Event. "'Fame Fighting' ist auf der nächsten Stufe angekommen, es wird noch größer, spektakulärer und mächtiger denn je. [...] Auch internationale Superstars – mit denen man nie gerechnet hätte – werden sowohl im Publikum als auch im Ring anwesend sein. [...] Einfach mehr von allem, schwer in Worte zu fassen, man muss es einfach miterleben", teasert er an.

Auf wen können sich die Fans bereits jetzt schon freuen? Bei den Männern werden die Realitystars Diogo Sangre (29), Kevin Njie (28) und Tobias Pietrek in den Ring steigen. Zu ihnen gesellen sich Bocc Özsu, Jakub Merlan-Jarecki (29), Tommy Pedroni (29) und auch Eric Stehfest (35). Natürlich dürfen auch die Kämpferinnen nicht fehlen. Die Krallen ausfahren wird unter anderem Lena Schiwiora (27), die gemeinsam mit Jakub als Gewinner aus dem Wildcard-Turnier "Fame Fighting Challenger" im Mai hervorgegangen ist. Dazu gesellen sich Emmy Russ (25) und Walentina Doronina (24). "Das wird ein Hammerkampf. Als der Name meiner Gegnerin fiel, dachte ich mir: wie gut wird das denn! Ich habe richtig Bock. Mein Kampf wird spektakulär und der beste von allen, die Zuschauer werden mit offenem Mund dasitzen", freut sich Emmy bereits.

AEDT / SplashNews.com Eric Stehfest, Ex-Dschungelcamper

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

