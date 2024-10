Elena Miras teilt emotionale Worte zu ihrem Promi-BB-Auszug

Am Freitag musste Elena Miras (32) den Promi Big Brother-Container wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig verlassen. Nun meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit mit einem langen Statement auf Instagram bei ihren Fans. "Meine Reise bei 'Promi Big Brother' war eine der größten Herausforderungen, denen ich mich jemals stellen musste", gesteht sie ehrlich. Die Zeit beim großen Bruder sei für sie ein täglicher emotionaler Kampf gewesen. Doch auch ihr Körper habe irgendwann nicht mehr mitgespielt: "Meine Krankheit hat es mir schwer gemacht, die Herausforderungen der Show zu meistern. [...] Irgendwann setzte mein Körper ein klares Stopp-Zeichen."

Es sei zu einem gesundheitlichen Zwischenfall gekommen, woraufhin Elena mehrere Stunden im Krankenhaus verbringen musste und nicht mehr zurückkehren konnte. "Dieser Moment war für mich ein schwerer Schlag, da ich bis zum Schluss zeigen wollte, wofür ich stehe", zeigt sich die 32-Jährige emotional. Doch trotzdem verlässt Elena den Container mit Stolz, denn sie sei sich in jeder Sekunde treu geblieben. "Ich bin dankbar für die Lektionen und die Stärke, die ich in mir entdeckt habe", macht die Schweizerin deutlich.

Die Zeit bei "Promi Big Brother" war für Elena alles andere als leicht. Im Container traf sie nicht nur auf ihren Ex-Partner Mike Heiter (32), sondern auch auf seine Freundin Leyla Lahouar (28). Diese Situation machte der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin sichtlich zu schaffen. Offenbar hat Elena das alles noch nicht verarbeitet. Denn sie kündigt an: "Ich habe noch viel auf dem Herzen und die Zeit wird bald kommen, um all das zu sagen, was gesagt werden muss." Im Moment wolle sie sich jedoch erst einmal auf ihre Genesung und ihre Familie konzentrieren.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

