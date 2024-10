Mehr Details: Darum musste Elena Miras Promi BB verlassen

Am Freitag sorgte die Nachricht über Elena Miras' (32) vorzeitigem Aus bei Promi Big Brother für viele Fragezeichen. In der aktuellen Folge äußern sich die Moderatoren Marlene Lufen (53) und Jochen Schropp (45) mit mehr Details zu dem Notarzteinsatz: "Es gab einen Notfall im Container und der Notarzt musste kommen. Das Ergebnis ist, dass sie den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss. [...] Werde ganz schnell gesund und komme wieder zu Kräften", erklären die Moderatoren.

Die Bewohner reagieren auf diese Nachricht ziemlich geschockt – vor allem ihr Ex Mike Heiter (32) kann es nicht ganz glauben. Auch Mimi Fiedler (49) ist sprachlos – wünscht Elena aber direkt alles Gute: "Ich bin sehr, sehr erleichtert. Das ist sehr, sehr gut. Gute Besserung an Elena von uns." Im Netz hat sich die Mutter einer Tochter schon gemeldet. Via Instagram gab die Reality-TV-Beauty Entwarnung. "Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin aber bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor! Viel Liebe an euch", schrieb sie zu einem Bild von sich, auf dem sie ziemlich happy aussieht.

Was genau der Grund für den Notarzteinsatz war, behalten sowohl der Sender als auch Elena bislang für sich. In den vergangenen Tagen war die Reality-TV-Beauty allerdings immer wieder mit ihren emotionalen Ausbrüchen aufgefallen. Sogar die Zuschauer haben sich ziemliche Sorgen um sie gemacht.

