Fans besorgt: Jennifer Saro schon wieder mit Keksi in Klinik

Jennifer Saro (28) meldet sich erneut mit schlechten Nachrichten bei ihrer Community: Die alleinerziehende Mama musste mit ihrem Sohn erneut eine Klinik aufsuchen. "Sind wieder im Krankenhaus", schreibt die ehemalige Bachelorette in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, das ein Krankenbett auf einer Kinderstation zeigt. Den Fans der Influencerin ist bewusst, dass diese Situation für Jenny keine Seltenheit ist. Trotzdem ist die Sorge groß: Viele reagieren mit Genesungswünschen und traurigen Emojis auf ihre Story.

"Das heißt, ihr bleibt über Nacht im Krankenhaus?", erkundigt sich eine Nutzerin mitfühlend. Die Follower der 28-Jährigen wissen bestens über die Krankheitsgeschichte von Keksi – wie Jenny ihren Sohn in der Öffentlichkeit nennt – Bescheid. Das Kleinkind leidet unter dem Prader-Willi-Syndrom, einem seltenen Gendefekt, durch den geistige, sprachliche und körperliche Einschränkungen entstehen. Dadurch ist er auf ständige Physio- und Ergotherapie angewiesen, aber auch regelmäßige Krankenhausbesuche gehören leider fast schon zum Alltag des Mutter-Sohn-Duos.

In den vergangenen Monaten häuften sich jedoch die Sorgen um Keksis Gesundheitszustand: "Wir sind seit gestern im Krankenhaus, weil Keks zwei Krampfanfälle hatte. Wir wissen noch nicht, ob es am Fieber lag oder sich eine Epilepsie entwickelt", teilte der Realitystar über Instagram. Seitdem ist es nun schon Keksis dritter Klinikaufenthalt in drei Monaten. Ob ihr Sohn erneut an Krampfanfällen litt oder der Grund dafür dieses Mal ein anderer ist, verriet die Beauty bis jetzt noch nicht.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro im Mai 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi

