Ganz in Schwarz: So schön strahlt Maya Jama bei DKMS Gala

Vor wenigen Monaten gaben Maya Jama (30) und Stormzy (31) ihre Trennung bekannt. Von dem Herzschmerz lässt sich die britische Moderatorin aber offenbar nichts anmerken. Am Donnerstagabend sorgte sie nämlich auf der 18. jährlichen DKMS Gala in New York City für einen echten Wow-Auftritt! Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen Maya in einem atemberaubenden schwarzen Kleid mit schulterfreiem Schnitt. Ihre glänzenden Haare fielen locker über ihre Schultern, während das Model selbstbewusst über den Teppich schritt und für die Fotografen posierte.

In den vergangenen Tagen hatten Fotos von Stormzy mit der US-Sängerin Victoria Monét (35) für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden wurden gemeinsam am Flughafen Heathrow gesehen und sollen sich in London verabredet haben. Maya entschied sich derweil, sich zu den aktuellen Spekulationen über die Trennungsgründe zu äußern. "Das Narrativ, dass ich mich nicht niederlassen und keine Kinder haben möchte, ist eine Lüge", schrieb sie auf Instagram. Zuvor wurde berichtet, dass ihr Liebes-Aus darauf zurückzuführen sei, dass Maya angeblich nicht bereit für eine Familie mit Stormzy gewesen wäre. Mit ihrem Statement wollte sie diese Annahmen richtigstellen.

Maya und Stormzy, die sich 2014 kennenlernten, galten lange Zeit als Traumpaar der britischen Musik- und Medienlandschaft. Nach fünf gemeinsamen Jahren trennten sie sich 2019, um sich auf ihre individuellen Karrieren zu konzentrieren. Im August 2023 versuchten sie es erneut miteinander, doch die Beziehung hielt nicht stand. In einer gemeinsamen Erklärung im Netz schrieben sie Mitte Juli: "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen."

Getty Images Stormzy, Rapper

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

