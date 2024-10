One-Direction-Star Liam Payne ist mit 31 Jahren verstorben

Am Mittwochabend verstarb Liam Payne mit nur 31 Jahren. Der One Direction-Star stürzte vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock. Der Direktor des Rettungsdienstes bestätigte gegenüber La Nacion: "Leider hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen, sodass wir seinen Tod bestätigen mussten. Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung." Kurz davor soll Liam in dem Hotel in Buenos Aires Randale gemacht haben. Alle Infos zum Leben und Tod des Sängers gibt es jetzt im Promiflash-Video...

