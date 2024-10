König Charles und Camilla pausieren Australien-Auftritte

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben am zweiten Tag ihrer Australienreise gänzlich auf öffentliche Auftritte verzichtet. Nach ihrer herzlichen Ankunft am Freitag und mehreren gut besuchten Veranstaltungen am ersten Tag, entschieden sich der Monarch und seine Gattin, sich am folgenden Tag aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, wie Hello! nun berichtet. Die insgesamt sechstägige Reise führt sie durch verschiedene Teile Australiens. Tag zwei ihres Reiseabenteuers wurde von dem königlichen Paar genutzt, um sich von den Strapazen des langen Flugs zu erholen und sich an die Zeitverschiebung anzupassen.

Diese Australienreise ist für Charles von besonderer Bedeutung, da es seine erste größere Reise seit seiner Krebsdiagnose ist. Die ärztliche Behandlung pausiert während der langen Reise und wird nach der Rückkehr ins Vereinigte Königreich fortgesetzt. Während des Aufenthalts in Australien werden die Royals nicht nur die lokale Bevölkerung treffen und die typischen australischen Barbecues genießen, sondern auch von Premierminister Albanese in Canberra offiziell empfangen werden. Treffen mit angesehenen australischen Professoren, die signifikante Forschungen im Bereich Hautkrebs geleistet haben, stehen ebenfalls auf dem Programm.

Charles' Gesundheitszustand hat die Planung dieser Reise stark beeinflusst. Ein Sprecher des Buckingham Palace betonte, dass es erforderlich war, die Energiereserven des Monarchen sorgfältig zu managen, um sicherzustellen, dass er in Bestform für die bevorstehenden Aufgaben ist. Die Planung musste in enger Abstimmung mit den australischen und neuseeländischen Regierungen angepasst werden. Schließlich wird der König nach dem Aufenthalt in Australien weiter nach Samoa reisen, um an seinem ersten Commonwealth Heads of Government Meeting als Monarch teilzunehmen.

Getty Images König Charles III. im September 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla zu Besuch auf Guernsey im Juli 2024

