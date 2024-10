Laura Maria Rypa genießt Familienzeit mit Pietro und Leano

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) stecken in einem Skandal um vermeintliche häusliche Gewalt. Davon scheint die Influencerin aber nichts mehr wissen zu wollen. In ihrer Instagram-Story teilt Laura ein Foto von einem herbstlichen Familienausflug. Darauf zu sehen ist Pietro, der mit ihrem gemeinsamen Sohn Leano Romeo und zwei weiteren Personen vor einem See mit Springbrunnen steht. Dazu schreibt sie: "Familienzeit. Das Einzige, was zählt."

Der entspannte Familienausflug ist aber nicht das Einzige, worauf die zweifache Mama aufmerksam macht. Ganz nebenbei macht sie auch noch Werbung für ihren Verlobten. "Ich habe viele Nachrichten erhalten, ob Pietro morgen in Bielefeld sein Konzert spielt. Ja, er wird definitiv auftreten!", schreibt Laura zu dem Schnappschuss. Ob die 28-Jährige Pietro vor Ort unterstützen wird, verrät sie allerdings nicht.

Das ist bereits der zweite Einblick in Lauras Familienleben seit den Berichten über Gewaltvorwürfe. In der Nacht zum 7. Oktober ist es zu einem Polizeieinsatz in der Villa des Paares in Köln gekommen. Wie mehrere Medien berichteten, stand der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Nach einem Besuch im Krankenhaus und einem Kontaktverbot gegen Pietro teilte Laura vor wenigen Tagen ein Foto, das sie und Pietro beim Kuscheln mit ihrem jüngsten Sohn Amelio Elija zeigt.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

