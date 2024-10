Nach Promi BB: Cecilia Asoro hat mit Zuckungen zu kämpfen

Rund anderthalb Wochen verbrachte Cecilia Asoro (28) mit ihren Promi Big Brother-Mitstreitern auf engstem Raum. Im Laufe der Zeit hat sich die eine oder andere Herausforderung und Streiterei ergeben, die die Show-Kandidatin bereits während ihrer Teilnahme ziemlich ausgelaugt hatten. Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit aus der Show ausgeschieden – doch die Auswirkungen hat sie noch immer zu spüren. "Seit zwei Tagen nach meiner Rückkehr habe ich mit Zuckungen an der Nase und Füßen (die ich dabei immer hochzucke) zu kämpfen", erklärt Cecilia in einem Video in ihrer Instagram-Story.

Für die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ist das ein Zeichen: "Das zeigt nur, wie sehr so ein Format die Psyche belastet und welche Spuren es hinterlässt." Der Schlafmangel, das wenige Essen, das die Container-Bewohner sich zuvor erst erspielen mussten, und die "ständige Anspannung" haben sich derart auf ihren Körper ausgewirkt. Nun brauche die Beauty erst mal ausreichend Zeit, um sich von den vergangenen Wochen ausreichend erholen zu können.

Cecilia musste am vergangenen Mittwoch den Promi-BB-Container nach zehn Tagen als vierte verlassen. Über ihren Exit war der Realitystar aber nicht enttäuscht, wie sie im Interview mit Promiflash erklärte. "Dadurch, dass [Promi BB] ja so lange ging und in der ersten Woche sowieso keiner rausfliegt, ist das völlig in Ordnung", meinte sie. Sie konnte sich zu 100 Prozent zeigen und sei aufgrund dessen mehr als zufrieden mit ihrer Leistung.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro im Mai 2023

Sat.1 Cecilia Asoro bei Promi Big Brother 2024

