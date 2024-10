Schöne Erinnerung: Liam Payne traf die britischen Royals

Die Welt trauert derzeit um den plötzlich verstorbenen One Direction-Sänger Liam Payne (✝31). Seine Fans sind schockiert und traurig – trotzdem gedenken sie auch den schönen Momenten. So erinnern sie sich beispielsweise an die Zusammentreffen von Liam und der britischen Königsfamilie. Einst hatte Liam sowohl Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) als auch Prinz Harry (40) sowie Königin Elisabeth II (✝96) die Hand geschüttelt.

Die erste Begegnung mit der britischen Königsfamilie hatte Liam mit seinen Bandkollegen am 13. November 2014 bei der Royal Variety Performance. Genau ein Jahr später, an dem Tag, an dem auch das One Direction-Album "Made in the A.M." erschien, traf die Gruppe auf Prinz Harry. Dieser fragte scherzhaft, an Harry Styles gerichtet: "Wann waren Sie das letzte Mal beim Frisör?" Harry konterte: "Eines Tages werde ich sie für wohltätige Zwecke schneiden lassen!" 2017 traf Liam dann alleine auf die inzwischen verstorbene Königin Elisabeth II. Anlässlich eines Empfangs zur "Queen’s Young Leaders" im Buckingham Palast durfte er der Königin die Hand schütteln.

Liam war ein Künstler, der sich nicht nur durch Musik, sondern auch durch sein soziales Engagement auszeichnete: So unterstützte er unter anderem junge Führungspersönlichkeiten, die sich für Veränderungen in ihren jeweiligen Gemeinden einsetzten. Trotz seiner Erfolge auf der Bühne blieb Liam für seine Anhänger immer ein nahbarer Mensch, der seine Emotionen und Erlebnisse offen teilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und die Boyband One Direction im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elisabeth schüttelt Liam Payne die Hand

Anzeige Anzeige