Thomas Gottschalks versteht den Hype um Influencer nicht

Thomas Gottschalk (74) hat in seinem neuen Buch "Ungefiltert" scharfe Kritik an Influencern und Realitystars geübt. Der Moderator könne den Hype um die Social-Media-Stars nicht nachvollziehen und äußert seine Bedenken darüber, dass sie immer mehr Einfluss gewinnen. Er finde es besorgniserregend, dass junge Menschen diesen Vorbildern mit einer solchen Inbrunst nacheifern, die ihn selbst zur Weißglut bringt. Insbesondere stören ihn die Beobachtungen, dass vieles, was im Netz gepostet wird, unter dem Motto "Mehr Schein als Sein" läuft – eine Haltung, die ihm von jeher zuwider gewesen ist.

Er gibt offen zu, dass er Fluchtinstinkte entwickelt, wenn man versucht, Influencer oder Realitystars neben ihm in Talkshows zu platzieren. "Ein Verhalten, das mir durchaus peinlich ist, weil nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass ich vielleicht eine ganze Gruppe Menschen über einen Kamm schere und ihnen damit Unrecht tue", gesteht er. Dennoch könne er die Einstellung vieler Internet-Persönlichkeiten nicht gutheißen und sorgt sich darüber, dass "irgendwelche Zwölfjährige" diese "weltläufigen Vorbilder" mit einer intensiven Verehrung betrachten. Besorgniserregend sei für ihn auch die Beobachtung, dass die Follower ihren Idolen zu Reichtum verhelfen, während sie selbst "am Existenzminimum herumkrebsen".

Als er jung war, habe Thomas selbst Popstars und Bands verehrt, doch hätte er es nicht geduldet, als "Follower" seiner Idole bezeichnet zu werden. "Unkritisch nachlaufen wollten wir niemandem. Das hatten unsere Eltern getan, als sie die Parolen der Nazis nicht nur nachplapperten, sondern diesen auch ins Verderben folgten. Damit wollten wir nichts zu tun haben", schreibt er in seinem Buch. Thomas sei froh, seine Kindheit ohne Handy, Hater, Mobbing und Cybergrooming verbracht zu haben. Der Entertainer scheint das Leben fernab der digitalen Welt zu schätzen und ist auch heute nicht müde, trotz Kritik seine Meinung zu sagen.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Buchautor

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

