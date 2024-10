Vor Konzert: Taylor Swift chillt mit ihrer Katze im Stadion

Sängerin Taylor Swift (34) wurde am Freitagmorgen im Hard Rock Stadium in Miami gesichtet, wo sie ihre geliebte Katze Olivia im Arm hielt. Vor ihrem nächsten Auftritt der Eras Tour zeigte sich die 33-Jährige in lässiger Kleidung mit gelbem Sweatshirt und weiten Jeans. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie ihre Sonnenbrille absetzt und verschmitzt in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie: "Back in the office... #MiamiTSTheErasTour".

In ihrer Instagram-Story spielte Taylor dabei den Song "Whatchu Kno About Me" von GloRilla (25). Die Eras Tour, die im März letzten Jahres in Glendale, Arizona, startete, führt sie nun für drei Shows nach Miami, bevor es weiter nach New Orleans und Indianapolis geht. Mit insgesamt 149 Shows auf fünf Kontinenten ist die Tour die erfolgreichste aller Zeiten und hat als erste Tour überhaupt die Marke von einer Milliarde US-Dollar (940 Millionen Euro) Umsatz überschritten.

Neben ihrer musikalischen Reise kündigte Taylor kürzlich auch die Veröffentlichung ihres ersten Buches an, das ihre historische Eras Tour dokumentiert. Laut MailOnline erscheint das 256-seitige Hardcover-Buch am 29. November bei einem bekannten US-Einzelhändler und beinhaltet über 500 bisher unveröffentlichten Fotos. Privat verbringt Taylor derzeit viel Zeit mit ihrem Freund, dem Football-Star Travis Kelce (35), mit dem sie kürzlich ein Baseball-Spiel im Yankee Stadium besuchte.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, 28. Januar, 2024 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith)

