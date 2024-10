Taylor Swift und Travis Kelce kuscheln bei Baseball-Spiel

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Die Musikerin und der NFL-Star wurden am Montag bei einem Baseballspiel der Cleveland Guardians und der New York Yankees im Yankee-Stadium in New York gesichtet. Wie auf Schnappschüssen, die auf X kursieren, zu sehen ist, zeigten sich die Turteltauben dort sehr vertraut: Sie legten die Arme umeinander, hielten Händchen und lachten gemeinsam mit ihren Freunden. In einem Moment gab Taylor dem Footballspieler sogar einen Kuss auf die Wange, was deutlich machte, dass die beiden den gemeinsamen Abend in vollen Zügen genossen.

Bereits in den Tagen zuvor wurden Taylor und Travis mehrfach zusammen in New York gesehen. Am 11. Oktober gingen sie gemeinsam mit ihren Freunden Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47) in SoHo essen. Einen Tag später genossen sie ein romantisches Dinner im Restaurant Torrisi im Stadtteil Nolita. Nach ihren gemeinsamen Tagen in der Stadt wird Taylor jedoch bereits am kommenden Wochenende ihre Eras Tour fortsetzen.

Travis und Taylor scheinen ihre Beziehung sehr ernst zu meinen. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin Us Weekly, dass die beiden "sehr engagiert und ernsthaft in Bezug auf ihre Zukunft" seien. "Taylor ist bereit für das nächste Kapitel in ihrem Leben. Sie weiß, dass es etwas Besonderes sein wird", fügte die Quelle hinzu. Während der Tight End der Kansas City Chiefs sich auf das kommende Spiel gegen die San Francisco 49ers am 20. Oktober vorbereitet, startet Taylor an diesem Wochenende den letzten Teil ihrer Tour in Miami, die bis zum 8. Dezember geht. Die Musikerin hat ab dann wohl ganz viel Zeit, ihren Liebsten bei den restlichen Footballspielen der Saison anzufeuern.

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

