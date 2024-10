Chris Hemsworths Wahl für "Sexiest Man Alive" 2024

Chris Hemsworth (41) hat bei der Premiere von "Transformers One" eine klare Meinung darüber geäußert, wer in diesem Jahr zum "Sexiest Man Alive" gekürt werden sollte. Er war dort gemeinsam mit seinen Kollegen Brian Tyree Henry (42) und Keegan-Michael Key (53), um den neuen Animationsfilm zu präsentieren. Der australische Schauspieler schlug People seinen Co-Star Brian vor. "Er ist einer der attraktivsten Männer der Welt", verriet Chris und fügte mit einem Lächeln hinzu: "Ich liebe ihn."

Als ihm sein eigenes People-Cover aus dem Jahr 2014 gezeigt wurde, auf dem er damals mit 31 Jahren strahlte, scherzte er: "Was ist nur aus mir geworden?" Damals fand er die Auszeichnung "ziemlich lustig" und seine Frau, das spanische Model Elsa Pataky (48), habe ihn damit aufgezogen. Chris dachte, er hätte sich für ein paar Wochen das Recht verschafft, nicht mehr im Haushalt zu helfen. "Ich habe zu ihr gesagt: 'Jetzt weißt du, was die Leute denken, also muss ich keine Windeln mehr wechseln oder abwaschen. Ich stehe jetzt darüber. Ich habe es geschafft'", erzählte er schmunzelnd.

Der Animationsfilm "Transformers One" erkundet die Ursprünge der ikonischen Figuren Optimus Prime und Megatron. In der Geschichte waren die beiden einst Verbündete, bevor sie zu Erzfeinden wurden. Auf der Comic-Con im Juli berichtete Chris gegenüber People, dass er seine Kinder India (12), Sasha (10) und Tristan (10) um Rat gefragt hatte, bevor er die Rolle annahm. "Ich habe zu meinen Kindern gesagt: 'Was denkt ihr?', sie sagten: 'Du musst es machen'", erinnerte er sich. Die Begeisterung seiner Kinder für das Projekt machte die Entscheidung für ihn leicht.

Getty Images Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry im September 2024

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

