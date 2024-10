Dieses Verhältnis hat Promi-BB-Max zu Ex-Frau und Sohn Lauro

Im Promi Big Brother-Container zeigt sich Max Kruse (36) so privat wie nur selten. Über die Beziehung zu seiner Ex-Frau und zu ihrem gemeinsamen Sohn spricht er öffentlich nur selten, doch macht er dabei nun eine Ausnahme. Zwischen dem einstigen Paar besteht kein normaler Umgang, wie er verrät, was sich wohl auch ziemlich auf den Kontakt zu dem kleinen Lauro auswirkt. Während Max in Deutschland wohnt, leben Mutter und Sohn zusammen in den USA und der Sportler ist sicher, dass sie kaum ein gutes Wort über ihn verliert. "Es ist ziemlich sicher, dass seine Mutter schlecht über mich redet", erzählt er und fügt hinzu: "Wenn dein Sohn, wenn er bei dir im Urlaub ist, sagt: 'Wenn ihr sterbt, gehört eh alles mir', kommt das nicht von ihm. Warum soll er so denken?"

Selbstverständlich liege die Schuld, auf diese Weise zu denken, nicht bei Lauro, stellt Max klar. "Ich gebe ihm da nicht die Schuld. Ich weiß, dass es für ihn die letzten Jahre immer eine schwierige Situation war, er steht irgendwie immer zwischen den Stühlen!" Für den Jungen sind die Umstände sicherlich belastend. Bei seiner Ehefrau Dilara Kruse findet Max aber Halt, sie unterstütze ihn in seiner Rolle als bestmöglicher Papa. "Sie sagt immer, du kannst immer rüberfliegen, wenn du Lauro sehen willst. Sie behandelt ihn auch wie ihr eigenes Kind, sagt immer mein Sohn, auch wenn er offiziell nicht ihr Sohn ist", verrät Max seinen Promi-BB-Mitstreitern. Und glücklicherweise fühle sich Lauro in der Nähe seiner Stiefmama wohl. "Er liebt Dilara. Er erzählt ihr auch viel mehr als mir", meint er abschließend.

Max' Mitbewohner Mike Heiter (32) befindet sich in einer ähnlichen Situation. Der Realitystar hat gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Elena Miras (32), die bis vor Kurzem ebenfalls an "Promi Big Brother" teilgenommen hatte, eine Tochter namens Aylen. Der Mutter zufolge kümmere sich Mike aber nicht um seine Kleine, die mit Elena zusammen in der Schweiz lebt. Er erfülle ihrer Meinung nach in der Rolle als Vater keinerlei Erwartungen.

