"Freakier Friday" kommt nächsten Sommer ins Kino

"Freaky Friday" zählt zu den Klassikern unter den Disney-Filmen. In den beiden Hauptrollen begeistern seit mehr als zwanzig Jahren Lindsay Lohan (38) und Jamie Lee Curtis (65) als witziges Mutter-Tochter-Duo ein weltweites Publikum. In der kultigen Komödie tauschen die Figuren der beiden Schauspielerinnen durch einen verrückten Zauber die Körper und müssen einen ganzen Tag lang den jeweils anderen imitieren – und in der Fortsetzung "Freakier Friday" soll auf dieses Chaos noch eine Schippe obendrauf gelegt werden. Schon im nächsten August flimmert der Streifen über die große Leinwand! Wer vom Originalcast wieder in seine alte Rolle schlüpft und alle weiteren Infos findet ihr im Promiflash-Video.

