Idris Elba (49) sorgte bei "Luther" für Begeisterung. Auch wenn die britische Serie bereits abgeschlossen ist – bald gibt es Nachschub! Denn die Dreharbeiten für den Film zur Serie sind mittlerweile in vollem Gange. Fans können sich also auf ein Comeback von Idris in der Rolle des Detektiv John Luther freuen. Der Schauspieler genießt wohl gerade Zeit mit der Familie: Auf dem roten Teppich strahlt Idris mit Frau und Tochter um die Wette!

Bei der Premiere zu "Sonic The Hedgehog 2" erschien der 49-Jährige in Begleitung seiner hübschen Ehefrau Sabrina (32) und seiner Tochter Isan, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein scheint. Alle drei wirkten sichtlich happy, als sie sich vom Blitzlichtgewitter der Fotografen einfingen ließen. Während Idris ein eher legeres Outfit wählte, strahlten seine beiden Ladys in schickem Röckchen und Kleid.

Der gebürtige Londoner scheint offenbar ein absoluter Familienmensch zu sein! Für seine Gattin, die die dritte Ehefrau des Serienstars ist, war er jedenfalls sofort Feuer und Flamme. "Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte Idris in der TV-Show The View, als er sich an das erste Aufeinandertreffen mit seiner Seelenverwandten zurückerinnerte.

Emma McIntyre/Getty Images Idris Elba, DJ und Schauspieler

Getty Images Idris Elba mit seiner Frau (l.) und seiner Tochter (r.) bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 2"

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba bei der Premiere von "Cats"

