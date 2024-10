Julia Roberts überrascht mit Auftritt in lässigem Shirt-Look

Julia Roberts (56) überraschte mit ihrem lässigen Look bei der Zeremonie der Rock & Roll Hall of Fame am vergangenen Samstag in Cleveland. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posierte die Schauspielerin auf dem roten Teppich mit dem Sänger Dave Matthews, der in diesem Jahr in die Ruhmeshalle aufgenommen wurde. Gekleidet in einem modischen dunkelblauen Zweiteiler mit hochgeschnittener Schlaghose und einer kurzen Jacke zeigte sie ihre Unterstützung für die Dave Matthews Band, indem sie ein schwarzes T-Shirt mit seinem Namen in bunten Buchstaben trug.

Julia vervollständigte ihr lässig-elegantes Outfit mit ihrem strahlenden Lächeln und schulterlangen, in Wellen gestylten blonden Haaren. Dave, bekannt für Hits wie "Crash Into Me", trug einen dunklen gestreiften Anzug und freute sich offensichtlich über die Unterstützung der Hollywood-Größe. Der Sänger wurde zusammen mit Musikikonen wie Ozzy Osbourne (75), Kool & The Gang und Cher (78) in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, um ihren herausragenden musikalischen Beitrag und ihren prägenden Einfluss auf die Musikgeschichte zu würdigen. Der glamouröse Abend zog viele prominente Gäste an, darunter Dua Lipa (29), die den Abend in einem eleganten schwarzen Neckholder-Lederkleid eröffnete, sowie Zendaya (28), die Cher mit einem goldenen Bob Mackie (84) Kleid im 70er-Jahre-Stil ehrte.

Die Pretty Woman-Berühmtheit ist seit vielen Jahren ein großer Fan der Dave Matthews Band. Abseits der Bühne setzen sich beide aktiv für politische und gesellschaftliche Themen ein, was ihre enge Verbindung und gemeinsamen Werte widerspiegelt. Julia, die durch Filme wie "Notting Hill" und "Erin Brockovich (64)" weltweite Berühmtheit erlangte, hat kürzlich ihren Support für die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (60) ausgedrückt. Privat lebt sie zurückgezogen mit ihrem Mann Danny Moder (55) und ihren drei Kindern.

Getty Images Dave Matthews, Rock & Roll Hall Of Fame Zeremonie 2024

Getty Images Julia Roberts und die Dave Matthews Band, Rock & Roll Hall Of Fame Zeremonie 2024

