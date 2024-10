Krasses Geständnis: Kim Virginia Hartung hatte Abtreibung

Kim Virginia Hartung (29) legt im Netz ein krasses Geständnis ab: Das Reality-Sternchen war vor rund einem Jahr schwanger und entschied sich für eine Abtreibung, wie es nun in einem Video auf TikTok verrät. In einer fünfteiligen Videoreihe erzählt Kim ausschweifend von ihrer Erfahrung. Vor anderthalb Jahren lernte sie einen Mann kennen, der anfangs genau ihren Vorstellungen eines Traumpartners entsprach. Nach einiger Zeit habe ihr der Unbekannte offenbart, dass er eine Tochter mit seiner Ex-Freundin habe. Die beiden hatten laut Kim eine intensive Kennenlernphase und planten sogar eine gemeinsame Zukunft, da er noch bei seiner Mutter lebte. Doch nach einiger Zeit habe sie immer mehr Lügen des Mannes entlarvt, weshalb ihre Beziehung bröckelte. Der absolute Tiefpunkt sei laut Kim erreicht gewesen, als sie von ihrer ungewollten Schwangerschaft erfuhr: "Eigentlich habe ich eine Spirale gehabt, [...] aber offenbar bin ich Superwoman [...] und habe ein fruchtbares Becken."

Dann erklärt sie noch: "Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Aber da habe ich mich dann auch selbst drum gekümmert." An diesem Punkt endet die Story und Kim betont, dass sie nicht weiter auf das Thema eingehen werde. In ihrer Erzählung nennt die Reality-TV-Bekanntheit zwar nicht den Namen des Mannes, doch die Fans spekulieren in den Kommentaren, dass es sich um ihren Ex Mike Heiter (32)handeln könnte. Wie die Reaktionen unter den Clips widerspiegeln, treffen die Beschreibungen wohl in ihrer Wahrnehmung genau auf den Realitystar zu. "Redet sie über Mike?", "Ich sehe schon, Mike schaltet wieder den Anwalt ein" und "Geht 100 Prozent um Mike", lauten nur einige der Fan-Kommentare.

Falls es sich bei Kims aktuellem Geständnis tatsächlich um Mike handeln sollte, wäre es nicht das erste Mal, dass sie öffentlich über ihn auspackte. Schon im Dschungelcamp waren die beiden Kandidaten immer wieder aneinandergeraten und lieferten den Zuschauern eine dramatische Show. Mike hatte damals offenbar endgültig genug von den ständigen Vorwürfen und kündigte sogar rechtliche Schritte an, um sich gegen die Aussagen der Reality-TV-Bekanntheit zur Wehr zu setzen.

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

