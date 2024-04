Nach Ausraster: Morgan Wallen will Verantwortung übernehmen

Morgan Wallen sorgte kürzlich für Schlagzeilen – der Country-Star soll einen Stuhl vom Dach einer Bar geworfen haben. Seitdem wurde es still um ihn. Nach zwei Wochen meldet sich der Sänger jetzt auf X endlich zu dem Vorfall. "Es fühlte sich nicht richtig an, mich öffentlich zu melden, bevor ich mich mit einigen Leuten versöhnt hatte", erklärt Morgan, warum seine Fans so lange auf ein Statement warten mussten. Er habe sich in der Zwischenzeit mit den Strafverfolgungsbehörden von Nashville, seiner Familie und den Mitarbeitern der Bar in Verbindung gesetzt und persönlich entschuldigt. Er betont: "Ich bin nicht stolz auf mein Verhalten und übernehme die volle Verantwortung."

Wie der Nachrichtensender Channel 5 berichtet, hatte der einstige The Voice-Kandidat am 7. April einen Stuhl vom Dach der Bar Chief's in Nashville geschleudert. Der Stuhl schlug vor dem Lokal auf dem Boden auf, unmittelbar neben einer Gruppe von Polizeibeamten. "Um 22:53 Uhr am Sonntagabend wurde Morgan Wallen in der Innenstadt von Nashville wegen rücksichtsloser Gefährdung und ordnungswidrigem Verhalten verhaftet. Er kooperiert voll mit den Behörden", gab sein Anwalt bekannt. Nach wenigen Stunden wurde der "Cowgirls"-Interpret gegen eine Kaution von umgerechnet 14.100 Euro freigelassen. Grund für seinen Ausraster soll Herzschmerz gewesen sein – kurz zuvor hatte seine Ex Katie Smith neu geheiratet.

Am 3. Mai soll er sich wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten müssen. Es ist nicht die erste Kontroverse, die Morgan in seiner Karriere verursacht hat. Er hatte zuvor viel Kritik einstecken müssen, nachdem 2021 ein Video von ihm im Netz kursiert war, in dem er eine rassistische Bemerkung macht. Dennoch läuft es für den Songwriter musikalisch rund. Bei den Billboard Music Awards im vergangenen November konnte Morgan sogar Weltstar Taylor Swift (34) übertreffen und ging mit rekordverdächtigen elf Trophäen nach Hause.

